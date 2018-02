NI ha parlato di "arma perfetta" degli USA contro i sottomarini russi

L'istituto di ricerca della Marina USA ha ricevuto a fine gennaio una nave, in grado di tracciare i sottomarini silenziosi, scrive il National Interest.

La nave "cacciatore marino", trasferita nell'ambito del programma per la creazione di veicoli senza equipaggio per il monitoraggio di sottomarini ACTUV, silenziosi e diesel-elettrici, ha una lunghezza di 40 metri ed è capace di sviluppare una velocità di 27 nodi (50 chilometri all'ora). Il giornale osserva che è la nave drone più grande del mondo.

I militari ritengono che può diventare il primo esemplare di una nuova classe di navi, in grado di superare grandi distanze senza un solo membro dell'equipaggio a bordo. Secondo gli esperti, la relativa economicità di funzionamento rispetto a quelle tradizionali è uno dei vantaggi della nave. Il servizio giornaliero senza equipaggio della nave costa 15-20 mila dollari, mentre i costi sono pari a 700 mila dollari.

Prendendo in considerazione l'aumento del numero di sottomarini dei possibili avversari, il miglioramento dell'anti-sommergibile della difesa USA, come scrive NI, è diventato urgente per i militari americani. Secondo alcune stime, il numero totale di sottomarini cinesi diesel-elettrici entro il 2030 raggiungerà le 75 unità. NI segnala anche i successi della Russia nella rinascita della flotta sottomarina, distrutta dopo la fine della guerra fredda.

Secondo gli esperti, il cacciatore marino può essere adottato dalla Marina USA già quest'anno. Inoltre, nel mese di dicembre dello scorso anno la flotta americana ha firmato un contratto per lo sviluppo di un mezzo senza equipaggio con il nome di cacciatore marino 2.