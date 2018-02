L'editorialista di Sputnik Lettonia ha detto come la legge sull'educazione scolastica solo in lingua lettone aiuterà i russi ad arrivare al potere nel paese.

Secondo la giornalista, dopo aver annullato l'educazione bilingue i genitori preferiscono mandare i figli a scuola, dove si insegna la loro madrelingua. Tuttavia, questo non impedisce ai bambini di parlare il russo nei corridoi durante la ricreazione. Inoltre, l'autrice ha notato che in Lettonia all'asilo, tutti i bambini cominciano a parlare in russo, ciò spiega le caratteristiche della mentalità nazionale.

La giornalista osserva che i russi in Lettonia per l'attività politica mantengono una conoscenza profonda del lettone. Con la nuova legge tra 10-20 anni ci sarà una nuova generazione di russi che conoscerà il lettone. Essi, secondo l'autrice, saranno in grado di entrare nella Dieta, e quindi al governo. D'altra parte, i giovani lettoni cercheranno di andare in Europa Occidentale. L'autrice ricorda l'esempio del presidente della Lettonia Raimonds Vejonis che è nato nella regione di Pskov. Si dice che i biografi abbiano dei dubbi, su che lingua il leader del paese abbia imparato per prima, il russo o il lettone. Anche il sindaco di Riga Nel Ushakov, pur essendo russo, ha un'ottima padronanza della lingua lettone e ascolta le voci della diaspora russa della capitale lettone, come dei lettoni.

Riassumendo, la giornalista commenta l'autore del disegno della legge Karlis Shadurskisa con il proverbio di Voland di Bulgakov: "cercando di far male ai russi, gli faranno del bene".