Gli ucraini hanno occupato la seconda posizione nella lista, prima di loro c'è solo il primo ministro polacco Mateusz Moravetzkij. Il numero di lavoratori migranti dall'Ucraina negli ultimi anni è notevolmente cresciuto, con un'ondata di immigrazione cresciuta dal 2014 di oltre il 350%. Tale numero di migranti ha un effetto positivo sul sistema sociale, grazie al contributo degli ucraini.

Inoltre, i migranti ucraini contribuiscono a mitigare problemi demografici, in particolare, l'invecchiamento della società a causa del basso tasso di natalità. Tuttavia, la pubblicazione teme che i paesi più ricchi dell'Europa Occidentale possono attrarre i cittadini ucraini più della Polonia. Nel paese non si è formata una politica migratoria, che avrebbe aiutato gli ucraini a "mettere radici".

Dall'11 giugno i cittadini ucraini possono viaggiare senza visto Schengen con passaporto biometrico. Hanno accesso per 90 giorni nell'arco di sei mesi per viaggiare, per scopi imprenditoriali e familiari, ma senza diritto al lavoro o a studiare. L'Unione Europea può sospendere il regime senza visti con l'Ucraina in caso di problemi con la migrazione e la sicurezza.