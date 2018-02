Teheran commenta il bombardamento israeliano in Siria

L'Iran considera ridicole le dichiarazioni di Israele sull'intercettazione di un "drone iraniano" decollato dal territorio siriano. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Bahram Qasemi in onda su Press TV.

"Le dichiarazioni sul volo di un drone iraniano sono troppo ridicole per rispondervi, per il semplice motivo che l'Iran è presente in Siria solo con consiglieri militari su richiesta del governo legittimo e costituzionale".

Questa mattina l'esercito israeliano ha annunciato di aver intercettato un drone iraniano presso le Alture del Golan dopo che era partito dalla Siria; la reazione dello Stato ebraico è stato il bombardamento della base aerea da cui era decollato il drone nei pressi di Palmira. La contraerea siriana è entrata in azione durante il raid dei caccia israeliani: un F-16 è precipitato, ma non è chiaro se sia stato abbattuto o meno. I piloti si sono messi in salvo espellendosi fuori durante la caduta.

Successivamente l'aviazione israeliana ha compiuto un altro raid, dove secondo quanto riferito sono state distrutte 12 strutture militari siriane e iraniane vicino a Damasco, comprese batterie antiaeree.

Il governo siriano ha accusato Israele di aggressione.