Israele avrebbe chiesto assistenza alla Russia per abbassare tensioni al confine siriano

Israele si sarebbe rivolta alla Russia per chiedere di smorzare le tensioni al confine con la Siria, dove sono stati abbattuti un drone iraniano ed un caccia dell'aviazione israeliana, colpito dalla contraerea di Damasco, segnala il portale di notizie israeliano "Ynetnews".

Il media afferma che nel messaggio inviato a Mosca, le autorità israeliane esprimono di voler una rapida normalizzazione a seguito dei fatti avvenuti al confine con la Siria e proprio per gli eventi di oggi Tel Aviv mette in guardia dai rischi della presenza militare iraniana nel territorio siriano.

"Israele ha chiesto l'intervento urgente della Russia per scongiurare l'escalation nella parte settentrionale del Paese. L'appello a Mosca è uno dei risultati della riunione di emergenza tenutasi questa mattina tra il capo del governo, il ministro della Difesa, i rappresentanti delle forze armate e delle istituzioni politiche d'Israele", — si legge nel testo della notizia del portale.

"Israele ha fatto capire alla parte russa che preferirebbe considerare i fatti odierni chiusi e di non essere interessata ad un'ulteriore escalation", prosegue l'articolo.

Un messaggio simile sarebbe stato inviato alla parte americana, aggiunge "Ynetnews".

I rappresentanti di entrambe le ambasciate di Russia ed Israele rispettivamente a Tel Aviv e Mosca non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questi contatti L'ufficio stampa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è irreperibile.

I militari israeliani non hanno chiarito se per lo svolgimento dei loro raid in Siria sia stato usato il canale di comunicazione di emergenza che esiste tra l'esercito della Russia e dello Stato ebraico dal 2015, tuttavia hanno sottolineato che i propri aerei sono stati colpiti dal fuoco delle sole forze governative siriane senza che il contingente russo nel Paese mediorientale venisse coinvolto.