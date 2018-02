Gli esperti hanno confrontato il caccia russo Su-35 con l'F-35 americano

Secondo gli analisti americani, il Su-35 non è assolutamente inferiore ai caccia di quarta generazione di produzione occidentale. Tuttavia, il NI si interroga sulla capacità dell'aereo russo di resistere agli aerei da combattimento di quinta generazione, in particolare all'F-22 e F-35.

Il giornale analizza il combattimento del Su-35 in estreme e medie distanze. Come suggeriscono gli esperti, la velocità, il sistema di comando radio e le armi permettono all'aereo di condurre con successo anche battaglie senza visuale, dove il Su-35 ottiene vantaggio grazie alla sua agilità.

A questo proposito il NI osserva che l'F-35 si troveranno ad affrontare difficoltà con il più agile e veloce Su-35, ma il fattore decisivo nel confronto tra i due aerei da combattimento sarà la capacità del caccia russo di individuare rapidamente il suo avversario e di avvicinarsi a lui alla distanza necessaria. Tuttavia, il giornale presuppone che un caccia invisibile ai radar lanci un notevole numero di missili prima che il Su-35, si avvicini a lui a distanza di fuoco.

Il caccia russo, come dicono gli analisti, è in grado di rilevare l'aereo americano invisibile con l'aiuto di radar terrestri a basse frequenze, a raggi infrarossi di ricerca e sistemi di rilevamento con antenne. In generale, gli esperti valutano le possibilità dei due caccia solo dopo il combattimento aereo tra il Su-35 e F-35.

Il Su-35 è entrato in servizio nel 2014, nell'esercito russo ci sono 68 caccia di questo tipo.

L'F-35 è stato adottato dall'esercito americano nel 2015.