Lavrov ha parlato di come vedono la Russia nel mondo

La maggior parte dei paesi del mondo vede la Russia come naturale garante della stabilità globale, ha detto il ministro degli esteri Sergei Lavrov, nel suo messaggio di congratulazioni ai colleghi in occasione del Giorno del diplomatico.

"La stragrande maggioranza degli stati del mondo vede la Russia come naturale garante della stabilità globale, protettrice dei principi chiave della comunità internazionale, come la supremazia del diritto internazionale, il ruolo centrale delle Nazioni Unite, uguaglianza sovrana degli stati, il rispetto delle identità dei popoli, del loro diritto di decidere il percorso di sviluppo" ha detto Lavrov.

Egli ha sottolineato che oggi la Russia sta rafforzando "l'impegno costruttivo in diversi formati con numerosi partner internazionali in tutti i continenti, contribuendo alla formazione di buoni presupposti per una dinamica di sviluppo interno del paese", così come promuove un ordine del giorno costruttivo, al fine di "unire gli sforzi della comunità internazionale di fronte alla minaccia del terrorismo e di altre sfide globali".

"La nostra autonomia, che risponde agli interessi nazionali nel mondo degli affari si avvale del supporto della società russa. Non ci sono minacce e pressioni di revisione che la cambieranno" ha detto Lavrov.