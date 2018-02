L'aviazione siriana ha colpito l'aviazione israeliana

Lo segnala l'agenzia nazionale siriana citando una fonte militare.

"Stamattina presto aerei nemici di Israele hanno attaccato una delle basi militari nella zona centrale" dice l'agenzia citando una fonte.

In precedenza, l'ufficio stampa dell'esercito israeliano ha riferito che i militari hanno intercettato nella notte un drone iraniano, che ha invaso lo spazio aereo del paese dalla Siria. In risposta hanno attaccato "obiettivi iraniani" sul territorio dello stato confinante. Più tardi si è appreso di un caccia F-16, colpito nel nord di Israele dopo il raid in Siria. Allo stesso tempo non è specificato ciò che ha provocato la caduta dell'F-16, un difetto o l'attacco siriano.