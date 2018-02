Gli scienziati hanno creato una nuova forma di acqua

I fisici del Lawrence Livermore National Laboratory in California hanno creato una forma d'acqua ibrida tra il liquido e il solido. Lo riferisce The Independent.

Una sostanza chiamata acqua di ghiaccio super ionica era stata teorizzata 30 anni fa. Questa particolare forma potrebbe essere una componente delle struttura dei pianeti lontani del sistema solare.

Ora gli scienziati sulla Terra sono riusciti a dimostrare la sua esistenza. L'acqua passa allo stato super ionico quando viene riscaldata a diverse migliaia di gradi e sotto l'influenza dell'alta pressione. La caratteristica distintiva di questa forma è la presenza di ioni di idrogeno "che sembrano liquidi" che si spostano all'interno del reticolo di ossigeno "solido".

Gli scienziati hanno impiegato circa due anni di ricerche e altri due anni per sviluppare metodi per analizzare i dati. I risultati hanno contribuito non solo a confermare l'esistenza di una nuova forma di acqua, ma anche a verificare l'ipotesi di tali forme nella composizione di Nettuno e Urano.

Lo studio di questa forma di acqua aiuterà gli astrofisici a spiegare i campi magnetici dei pianeti giganti del sistema solare per capire la loro struttura interna e adeguare i piani per le future missioni.