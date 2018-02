People fa la classifica delle migliori scene di sesso del cinema

Nella lista ci sono Titanic, Ghost, Pretty Woman, Le amiche della sposa, San Valentino, Twilight, Vanished, Black Swan e Monster Ball. La lista include anche la serie Il trono di spade.

La pubblicazione ha corredato la sua classifica con i commenti agli attori che hanno girato queste scene erotiche. interviste con attori che hanno condiviso le loro impressioni sulla partecipazione a episodi erotici. Molti hanno notato che la sparatoria è stata data con difficoltà.

"In Twilight ci è stato chiesto di realizzare la scena di sesso più epica di tutti i tempi. Doveva sembrare soprannaturale, ultraterrena, disumana, come il miglior sesso che si possa immaginare. E abbiamo pensato: e ora come diavolo facciamo?" ha detto Kristen Stewart.

Natalie Portman ha affermato di essersi sentita molto a disagio a girare una scena di sesso in Black Swan con l'amica Mila Kunis: "Sarebbe molto più facile farlo con qualcuno che non si conosce. Ma comunque ci abbiamo scherzato su".