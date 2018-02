Germania, pubblicato elenco dei nomi di persona vietati

La società della lingua tedesca di Wiesbaden ha pubblicato un elenco dei nomi che non si potranno dare ai figli. Lo riporta la rivista Focus.

L'ufficio anagrafe tedesco non registrerà nomi come Osama bin Laden, Adolf Hitler, Lucifero, Satana, Grammofono, Tom Tom, ecc. Inoltre, è stato sconsigliato ai genitori di attribuire ai figli nomi che non indicano chiaramente il sesso del bambino, ad esempio Ashley, Morgan o Jordan.

Secondo il presidente dell'associazione federale degli impiegati dell'anagrafe di stato, Jurgen Rast, i genitori possono contestare la decisione dei funzionari che non vogliono registrare il nome del proprio figlio.

In alcune regioni sono stati autorizzati nomi come Alemagna, Leonardo da Vinci, Don Armani, Karl-Heinz.