PyeongChang2018, in tribuna mostrata bandiera russa durante gara di pattinaggio artistico

Secondo la pubblicazione, il tricolore russo è stata visto sugli spalti durante l'esibizione del pattinatore Mikhail Koljada.

Il 5 dicembre dello scorso anno il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) aveva escluso la nazionale olimpica russa dalle Olimpiadi invernali del 2018. L'inno russo non sarebbe stato eseguito durante i Giochi, così come non sarebbe sventolata la bandiera russa. Nessun dipendente del ministero dello Sport ha ricevuto gli accrediti per assistere alle gare. Il Comitato Olimpico Russo è stato inoltre sospeso dal CIO.

​Gli atleti russi che non sono coinvolti nello scandalo doping potranno esibirsi alle Olimpiadi sotto la bandiera neutrale come "atleti olimpici provenienti dalla Russia".

Nel gennaio 2018 il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali in Corea del Sud aveva riferito che ai tifosi non sarebbe stato consentito di portare sugli spalti la bandiera di un Paese che non prende parte all'evento.

Allo stesso tempo il direttore della Casa dei Tifosi Oleg Rumyantsev aveva dichiarato che i divieti del CIO non si sarebbero applicati agli spettatori comuni.