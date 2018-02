Viceministro Esteri russo: USA in formato Normandia? Non risolverebbe crisi

© Sputnik. Sergey Averin USA pubblica programma di recupero dell’economia del Donbass

L'inclusione degli Stati Uniti nel formato Normandia (che comprende Francia, Germania, Russia e Ucraina) sulla risoluzione del conflitto del Donbass, non aiuterà a risolvere la crisi: lo ha detto il viceministro degli esteri russo Grigory Karasin.

"No, il cambio di ‘formato' non porterà alcun risultato, ne sono assolutamente sicuro", ha detto Karasin, alla domanda se sia possibile includere gli Stati Uniti nel formato Normandia per superare l'impasse nell'Ucraina.

Secondo il viceministro, è importante che l'Ucraina prenda una posizione costruttiva volta a risolvere il conflitto.