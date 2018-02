Bush: Putin è intervenuto nelle elezioni USA perché cerca lo scontro con l’Occidente

Al vertice di Abu Dhabi l’ex presidente USA George W. Bush jr si è detto convinto che Mosca abbia interferito nelle elezioni americane per cercare lo scontro con l'Occidente perché non riesce a mandare giù il crollo dell'URSS. Lo riferisce l'Independent.

Bush ha ammesso che è impossibile dire con certezza se l'"interferenza" abbia influenzato i risultati delle elezioni. Allo stesso tempo, a suo avviso, è ovvio: la Russia ha compiuto un simile tentativo ed esso rappresenta una "minaccia alla democrazia".

"Putin è un grande stratega che ha la capacità di rilevare i punti deboli e usarli per i propri scopi", ha detto l'ex capo della Casa Bianca. Ecco perché, a suo parere, Washington ha bisogno di preservare la NATO.

Bush ha anche suggerito che Putin "nutre rancore" verso l'Occidente. "Si comporta in questo modo perché non si da pace per il crollo dell'URSS. Pertanto, la maggior parte delle sue azioni sono volte a ripristinare la dominazione sovietica", ha aggiunto.

L'Independent osserva che Bush ha ripetutamente criticato Trump e dubitato delle sue qualità di leader.