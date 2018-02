Esperto: l’Occidente ostacolerà la normalizzazione delle relazioni Cina-Vaticano

"Il riavvicinamento tra Cina e Vaticano è necessario, non ci saranno danni alle comunità cattoliche in Cina. Di fatto, la nomina dei vescovi è già stata revocata e non ci sono ostacoli per rimuovere questo de jure", ritiene l'esperto.

Egli crede che il documento potrebbe essere firmato già a marzo-aprile.

Le critiche al Vaticano per il disgelo nei rapporti con Pechino sono significativamente aumentate dopo che è stata resa nota la disponibilità a firmare un accordo sulla nomina dei vescovi in Cina. Si ritiene che le loro candidature saranno presentate dalle autorità cinesi e quindi approvate dalla Santa Sede. Il 6 febbraio il quotidiano americano National Review ha definito il documento "il patto del Vaticano con il diavolo".

Massimo Faggioli, docente di Teologia storica presso l'Università di Villanova, ritiene che la campagna intorno alla Cina è stata gonfiata negli Stati Uniti dai commentatori cattolici che hanno un atteggiamento negativo verso l'attuale Papa.

"La critica proveniente dagli Stati Uniti contro il movimento di Francesco in direzione della Cina è uno strumento di opposizione teologica al pontificato, in realtà non sono preoccupati per la Cina", ha detto Faggioli al quotidiano cinese Global Times.

La stessa pubblicazione ha notato che EWTN, una rete televisiva cattolica globale con sede negli Stati Uniti, è piena di critiche al Vaticano. Il corso politico del Vaticano sulla normalizzazione delle relazioni con la Cina è definito "il momento più oscuro della storia del Vaticano" e invita la Santa Sede a "pentirsi".

Secondo Boris Malyshev, l'influenza della Cina sta crescendo, anche in Europa, Africa, America Latina, dove ci sono molti cattolici. A questo proposito, in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti, i gruppi religiosi, i media e i singoli sacerdoti svolgono un ruolo politico per evitare che avvenga la normalizzazione dei rapporti Cina-Vaticano.

"La normalizzazione delle relazioni con la Cina garantirà il superamento della spaccatura all'interno del gregge cattolico. Permettetemi di ricordarvi una dichiarazione del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, che ha detto che non esistono in Cina due chiese, ma un'unica chiesa. La normalizzazione delle relazioni con il Vaticano porterà al consolidamento delle comunità cattoliche in rapida crescita in Cina… Questa normalizzazione servirà agli interessi geopolitici della Cina e la crescita della sua influenza nei paesi dell'UE", ha detto l'esperto.

Intanto a Taiwan cresce il timore di una rottura delle relazioni ufficiali con la Santa Sede, afferma Yang Mian, esperto del Centro per le relazioni internazionali dell'Istituto cinese delle comunicazioni di massa.

"L'instaurazione di relazioni diplomatiche tra Cina e Vaticano sarà un duro colpo per Taiwan. In Europa, il Vaticano è l'unico stato con cui Taiwan sostiene relazioni diplomatiche. Dopo l'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Vaticano, lo status di Taiwan come partner diplomatico in Europa potrebbe essere completamente cancellato", ha spiegato Mian.

Il principale ostacolo alla creazione di relazioni diplomatiche tra la Cina e il Vaticano è il problema della nomina dei vescovi. Risolvere questo problema migliorerà significativamente l'immagine della Cina sia nell'arena internazionale che tra i cattolici, nella comunità cristiana nel suo complesso. In passato, i paesi occidentali hanno spesso usato le contraddizioni tra Cina e Vaticano per aumentare l'antagonismo in un ambiente cattolico in Cina e sostenere la comunità cattolica "illegale" in Cina. La decisione finale da parte della Cina e le questioni vaticane relative alla nomina dei vescovi, sarà una forte rappresaglia da parte dell'Occidente, che si occupa di provocazioni e attacchi contro la Cina in questo campo.

Il quotidiano cinese Global Times ha detto che Pechino è paziente nelle trattative con il Vaticano. Tuttavia, la questione di Taiwan non è la principale preoccupazione di Pechino nei rapporti con il Vaticano.