YouTube non ha trovato prove di interferenza russa nel referendum Brexit

"Abbiamo condotto un'indagine approfondita attorno al referendum BREXIT e non abbiamo trovato alcuna prova di interferenze. Abbiamo esaminato tutte le pubblicità con qualsiasi collegamento con la Russia e non abbiamo trovato alcuna prova che i nostri servizi siano stati utilizzati per interferire nel referendum BREXIT", ha detto Juniper Downs, direttore delle politiche pubbliche e le relazioni governative di YouTube, durante una tavola rotonda presso la George Washington University di Washington DC.