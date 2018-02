Forbes indica i luoghi migliori per la caccia agli UFO

La rivista Forbes ha stilato una classifica dei luoghi migliori dove è possibile dare la caccia agli UFO. Molti di questi luoghi si trovano in Russia.

La zona più gettonata per avvistare un UFO è il cosiddetto "Triangolo di Molebsky", in Russia. Questa area si trova al confine tra il Permsky Krai e la regione di Sverdlovsk, tra i villaggi di Molebka e Kamenka.

Nel cielo sopra questa zona è possibile vedere spesso uno sfarfallio multicolore.

Gli altri luoghi dove secondo Forbes è probabile avvistare un UFO sono il deserto Atacama, in Cile, l'Area 51, negli USA, e Wycliffe Well, in Australia.

Lo stesso autore della lista, il giornalista Jim Dobson, ha ammesso di aver visto per la prima volta un UFO in California negli anni '70.