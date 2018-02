Ex militare USA ha deciso di aiutare la famiglia del pilota russo morto in Siria (VIDEO)

L’ex medico militare statunitense Steve Sol ha dichiarato a RT di voler aiutare la famiglia del pilota russo Roman Filipov, morto in Siria dopo l’abbattimento del suo aereo da parte dei terroristi lo scorso 3 febbraio.

In un'intervista al canale, Sol ha elogiato il valore del pilota russo "si sacrificatosi per il bene dei suoi commilitoni". Egli ha ammesso che non avrebbe avuto il coraggio di fare lo stesso.

"È una persona meravigliosa. È un peccato che non lo conoscessi personalmente", ha aggiunto.

Il maggiore Roman Filipov è morto il 3 febbraio nella zona di Idlib, in Siria. Il caccia Su-25 pilotato da Filipov è stato abbattuto da un razzo lanciato dai terroristi. Egli è riuscito a lanciarsi prima che l'aereo si schiantasse, ma una volta atterrato ha ingaggiato uno scontro a fuoco con gli stessi terroristi. Ferito gravemente ha deciso di togliersi la vita facendosi esplodere con una granata.