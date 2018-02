Zakharova: presenza USA in Siria minaccia processo di pace

La presenza militare degli Stati Uniti in Siria è una seria minaccia per il processo di pace e la salvaguardia dell'integrità territoriale dei paesi del Medio Oriente. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

"L'illegale presenza armata degli USA in Siria rimane una seria minaccia per progredire verso la pace in Siria e preservare la sua unità e integrità territoriale", ha detto la Zakharova nel corso della conferenza stampa settimanale.