Corea del Nord pronta a discutere la questione nucleare solo con USA

"La discussione del tema nucleare nordcoreano, in generale, sono pronti a discuterla solo con gli americani. Dicono che il missile nucleare è legato alla minaccia americana, quindi discutere di questo argomento si potrà solo con gli americani. Ma anche se questa discussione avverrà, un sostanziale scambio di opinioni sarà difficile aspettarlo dalla Corea del Sud. In effetti, il tema riguarda USA e Corea del Nord", ha detto in un'intervista al canale televisivo Rossia 24.

USA e Corea del Nord sono formalmente in guerra, perché dopo la fine del conflitto militare in Corea negli anni 1950-1953 è stato firmato solo l'accordo di armistizio. Tutti i successivi tentativi di Pyongyang di concludere con gli USA un accordo di pace sono stati respinti da Washington, che riconosce solo la Corea del Sud come unico legittimo governo nella penisola coreana, dove mantiene oltre 28 mila soldati con il pretesto di proteggersi dalla "minaccia del nord".