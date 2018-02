Per Kim Jong-un la parata militare a Pyongyang è un'occasione della giornata dell'esercito

​

Kim Jong-un, con la moglie Sol-Chu, è arrivato sul tappeto rosso tra le colonne delle forze armate in piazza Kim Il Sung e salutato i partecipanti alla parata, e poi è salito sul podio. In piazza c'erano ranghi di diversi tipi di truppe in colonna, quando la tribuna si è alzata in piedi erano visibili le cifre 2.08, 8 febbraio. Nello zero c'era la stella a cinque punte.

Sul podio c'erano i ritratti dell'ex leader Kim Il-Sung e Kim Jong-il.

Here is a short video clip of some tanks from today's military parade in Pyongyang, DPRK pic.twitter.com/Oqw8Oo2lSM — Michael Spavor (@mpspavor) 8 февраля 2018 г.

​

Come riferisce il canale tv YTN, in Corea del Sud seguono lo svolgimento della parata che si svolge prima della partenza per le Olimpiadi della delegazione nordcoreana, guidata dall'attuale presidente dell'assemblea popolare suprema del paese, Kim Yong Nam. A Seoul temono che una dimostrazione di forza militare nordcoreana possa rovinare l'atmosfera di coinvolgimento degli atleti.