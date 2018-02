Oracle ha limitato la cooperazione con le petroliere russe

Oracle ha avvertito i partner russi di nuove restrizioni nel settore petrolifero e del gas. Si tratta di un divieto di fornire, esportare o riesportare prodotti, servizi e tecnologie a supporto dell'esplorazione delle piattaforme artiche, riserve o progetti di scisto con un potenziale di produzione di petrolio, se sono coinvolte persone che cadono sotto l'azione della direttiva n.4.

Il divieto si estende su progetti iniziati dopo il 28 gennaio.

Il limite vale anche per eventuali modifiche o rinnovi di contatti già chiusi. Non vale solo per la fornitura di servizi finanziari, come conti e assicurazioni. Gli atti che non soddisfano i requisiti, possono essere ritardati o rifiutati. Alla lettera è allegato un elenco di aziende soggette alle sanzioni, ci sono 283 nomi, tra loro le imprese di Gazprom, Rosneft, Lukoil e Surgutneftegaz. Le sanzioni si applicano alle strutture in cui la quota inclusa nell'elenco supera il 33 per cento.

La direttiva n ° 4 risale al 2014, sotto di essa ricadono i progetti per lo sviluppo di giacimenti in Russia o nelle sue acque territoriali. Nel 2017 le misure restrittive si applicano a tutti i progetti in cui rientrano aziende, la cui proprietà, di non meno di un terzo di partecipazione o la maggioranza dei diritti di voto, è colpita da sanzioni.

Una fonte del giornale ritiene che il divieto totale di Oracle causerà un grande danno, la dipendenza nel settore petrolifero e del gas dalla tecnologia straniera è ancora molto alta.