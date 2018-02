L'ultimo caccia Su-57 sviluppa la funzione da combattimento

"Nel Su-57 sviluppiamo la capacità di combattimento e i test della prima fase sono finiti", ha detto Borisov ai giornalisti nel corso della visita a una fabbrica di aerei a Komsomol'sk sull'Amur.

Nel 2018, come ha sottolineato il vice ministro, sarà firmato il contratto per la fornitura di una partita di Su-57. "Contratteremo una prima squadriglia di 12 aerei", ha detto Borisov. Secondo lui, i primi due aerei di questa partita entreranno nelle truppe già nel 2019. Egli ha aggiunto che in precedenza nell'ambito dello sviluppo della progettazione, il lavoro è stato realizzato su 12 mezzi, 10 dei quali hanno fatto i test di volo.

Rispondendo alla domanda sul nuovo motore, il vice capo del dipartimento militare ha risposto: "e' difficile giudicare, perché abbiamo fatto un solo volo. Tutto sembra normale, ma si capisce, è un complesso di prove, bisogna volare a lungo. Di solito, tali prove durano due-tre anni".

Il Su-57 (T-50) è l'aereo russo di quinta generazione, dotato di un nuovo complesso avionico e un promettente radar con antenne a griglia.