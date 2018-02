Putin ed Erdogan: rafforzare coordinamento congiunto di sicurezza contro il terrorismo

Erdogan e Putin hanno concordato nel tenere il prossimo vertice sulla Siria a Istanbul. Il presidente Tayyip Erdogan ha tenuto giovedì colloqui telefonici con il presidente russo Vladimir Putin, entrambe le parti sono convenute nel tenere il prossimo vertice Turchia — Russia — Iran sulla Siria a Istanbul. Di questo ha riferito il canale televisivo Haber turk.

I leader hanno discusso la situazione in Siria, lo sviluppo degli eventi a Afrin e Idlib.

Il 22 novembre 2017 i leader di Russia, Iran e Turchia, Vladimir Putin, Hassan Rouhani e Tayyip Erdogan hanno tenuto un incontro a Sochi, in cui hanno parlato dei significativi successi nella lotta comune contro il terrorismo in Siria e l'inizio di un nuovo corso per risolvere la crisi nel paese. Il prossimo passo di questo processo è il Congresso nazionale del dialogo siriano a Sochi il 30 gennaio, ci saranno più di 1, 5 mila delegati, in rappresentanza di tutte le comunità sirane. I partecipanti hanno preso la decisione di creare un consiglio costituzionale, e una commissione costituzionale.