Il viceministro russo: Il dialogo esistente in passato sembra improbabile da replicare nel prossimo futuro.

La Russia è pronta a discutere le questioni più rilevanti dell'antiterrorismo con gli Stati Uniti, ma il dialogo completo sulle questioni tra Mosca e Washington, come esisteva in passato, sembra improbabile nel prossimo futuro: lo ha detto in un'intervista il viceministro degli esteri russo Oleg Syromolotov.

"Abbiamo ripetutamente dichiarato — ha spiegato — la nostra disponibilità a negoziare con gli Stati Uniti sulle questioni più urgenti dell'antiterrorismo, ma non abbiamo mai forzato nessuno".

Tuttavia, il diplomatico ha notato che il dialogo globale sull'antiterrorismo tra i due stati, come era presente in precedenza, non avrebbe probabilmente avuto luogo a breve.

"Il dialogo composito tra la Russia e gli Stati Uniti sull'antiterrorismo — ha osservato —, come esisteva in passato, è difficilmente replicabile nel prossimo futuro, a giudicare dalle ultime iniziative della parte statunitense".

Il viceministro ha osservato che la parte USA tendeva a rimanere in silenzio su esempi concreti della cooperazione con Mosca nell'antiterrorismo, dopo l'atmosfera di sentimento anti-russo nel paese.