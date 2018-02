Mosca discute con Baghdad la cooperazione nel settore dell'energia elettrica

Mosca e Baghdad trattano la partecipazione di aziende russe in progetti per l'energia in Iraq per il recupero delle centrali elettriche.

Lo ha detto in un'intervista a Ria Novosti l'ambasciatore russo in Iraq Maxim Maximov. Il diplomatico ha sottolineato che le parti hanno creato "un buon legame" in materia di cooperazione economica. Egli ha ricordato che è attualmente in Iraq lavorano le principali compagnie petrolifere russe, Gazprom e Lukoil, mentre il totale degli investimenti russi nel settore petrolifero raggiungono i 10 miliardi di dollari.

"La società Lukoil è pronta per l'espansione della sua attività operativa in Iraq e per l'aumento del livello di produzione nei siti. Inoltre, con i partner iracheni sono in corso i negoziati sulla partecipazione delle aziende russe in progetti di generazione di energia, tra cui il recupero di una serie di centrali elettriche costruite con l'assistenza dell'URSS e della Russia, nonché in materia di cooperazione industriale" ha detto l'ambasciatore.

Secondo lui, presto a Baghdad e Mosca si organizzerà un business forum.