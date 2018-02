Emergenza idrica nella capitale del Sudafrica

Gli abitanti di Città del Capo sono costretti a mettersi in coda dalla notte e fare i turni in fila per ricevere l'acqua potabile per le loro famiglie. La seconda città più grande del Sudafrica sta attualmente vivendo una grave carenza idrica per la siccità.

Esiste un'alta probabilità che l'11 maggio l'approvvigionamento idrico della città possa esaurirsi. In previsione di questo giorno, le autorità esortano le persone a risparmiare acqua e a fare scorte.

Un cittadino del posto in fila ha dichiarato:

"penso che presto capiremo tutti che l'acqua è più preziosa del petrolio.Non voglio fare polemica, ma bisognava prepararsi a questo molto tempo fa."

Oltre alla siccità, il consumo di acqua è stato fortemente influenzato dalla crescita della popolazione a Città del Capo, che attrae persone in cerca di lavoro da tutto il Paese.

La città ha introdotto un consumo giornaliero di acqua di 25 litri a persona.