La sorella di Kim Jong-un sarà in Corea del Sud per le Olimpiadi

Kim Yo-jong, la sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong-un, si recherà in visita in Corea del Sud dove prenderà parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Pyeongchang.

Lo ha segnalato l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap riferendosi al ministero della riunificazione di Seul.

Si ritiene che questa visita possa essere la prova della serietà delle intenzioni di Kim Jong-un per migliorare le relazioni con l'altra Corea. Secondo la BBC, se il viaggio avverrà realmente, Kim Yo-jong sarà il primo membro della dinastia Kim al potere in Corea del Nord ad attraversare il confine tra le due Coree.

Alcuni osservatori ritengono che Kim Yo-jong possa portare in Corea del Sud qualche messaggio da parte di suo fratello nel possibile incontro con il presidente sudcoreano.

In Corea del Sud hanno già fatto sapere di essere disposti ad accogliere la sorella di Kim Jong-un e la delegazione nordcoreana. Al momento la visita in Corea del Sud resta comunque in dubbio.

La BBC osserva che la sorella del leader nordcoreano è una figura politica di primo piano nel suo Paese. Lo scorso ottobre è entrata a far parte dell'organo supremo della Corea del Nord, l'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito del Lavoro di Corea.