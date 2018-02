Rosoboronexport ha concluso contratti per 15 miliardi di dollari nel 2017

"Nel 2017 Rosoboronexport ha firmato contratti per circa $15 miliardi con clienti provenienti da 53 paesi. Questo da un contributo significativo a 7500 imprese del paese. Essi hanno fatto grandi passi avanti in settori tecnologici e industriali, garantendo alla Russia posizioni di punta nel mercato mondiale delle armi" ha detto il direttore generale di Rosoboronexport Alexander Mikheev.

L'accesso ai nuovi mercati delle armi nel 2017 ha avuto luogo sullo sfondo di "pressioni senza precedenti" da parte di numerosi paesi occidentali e da una concorrenza sleale da parte loro, ha affermato Mikheev.

"Nonostante questo, siamo in grado lavorare in nuovi mercati esteri al fine di garantire un afflusso costante al bilancio dello Stato e una vita dignitosa per le famiglie di milioni di lavoratori dell'industria bellica" ha detto il capo di Rosoboronexport.

Secondo lui, queste opportunità sono state aperte "in gran parte a causa della crescente qualità e dell'espansione della gamma di prodotti militari che abbiamo esportato".

In precedenza l'Assistente per la cooperazione tecnico-militare del presidente russo Vladimir Kozhin in un'intervista con il quotidiano Kommersant ha detto che la Russia nel 2017 ha firmato in tutto contratti per la fornitura di armi del valore di circa $16 miliardi.

Oltre a Rosoboronexport, alcune società di partecipazione hanno diritto ad attività economiche estere nell'ambito della cooperazione tecnico-militare, ma possono vincere gare d'appalto e firmare autonomamente contratti solo per l'esportazione di parti di ricambio e servizi di manutenzione e riparazione.