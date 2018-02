Ex diplomatico siriano: questione armi chimiche rispunta dopo i successi russo-siriani

"Daesh e Al-Nusra sono stati quasi sconfitti, ed erano il braccio destro degli Stati Uniti in Siria. D'altra parte, vediamo il successo del Congresso del Dialogo Nazionale Siriano a Sochi. La comunità internazionale, guidata dal Segretario generale delle Nazioni Unite, ha accolto con favore questo importante passo verso la risoluzione della crisi siriana".

Secondo l'esperto, comprendendo l'inevitabilità della loro sconfitta, gli Stati Uniti hanno nuovamente tirato fuori la questione delle armi chimiche e cercano di creare intorno ad essa il maggior clamore possibile. Questo nonostante la questione delle armi chimiche in Siria sia stata chiusa da autorevoli organizzazioni internazionali, l'interlocutore dell'agenzia ha ricordato.

Circa l'origine dei dati portati dagli Stati Uniti come prove dell'uso di armi chimiche da parte di Damasco, ha detto Bassam Abu Abdullah: "gli USA si sono messi in cattiva luce quando il segretario della difesa James Mattis ha detto di aver ottenuto tali informazioni dai loro partner sul luogo. Ma chi sono i loro partner? A Idlib, è Al-Qaeda, si scopre che è un partner degli Stati Uniti? Nella Ghuta orientale, dove i combattimenti sono guidati da Jays al-Islami, i gruppi sono vicini ad Al-Nusra, a Fil Ar-Rahman e altri.

"Quindi, sono tutti partner degli americani sul territorio? È possibile prendere sul serio le accuse americane se usano tali fonti? "

"L'argomento delle armi chimiche può trasformarsi in attacchi militari James Mattis non ha escluso un simile sviluppo della situazione. Ma la questione delle armi chimiche può essere seriamente discussa nel Consiglio di sicurezza dell'ONU? Certo che no. Questi sono tentativi di ricatto politico a basso costo. In ogni caso, puoi aspettarti di tutto, perché gli Stati Uniti sono capaci di qualsiasi follia. È evidente dalla recente "lista del Cremlino". Questo è un passo senza precedenti da parte degli americani, questo non è avvenuto nemmeno durante la Guerra Fredda o sotto Obama.

"Questo indica la debolezza degli americani, e niente affatto la loro forza. Perché con abbastanza forza si potrebbero ottenere i risultati necessari con metodi diplomatici. Nel Medio Oriente e in altre parti del mondo, gli americani perdono le loro posizioni, hanno concorrenti, in primo luogo Russia e Cina. Ma l'America può rispondere solo con elenchi di sanzioni, pressioni e azioni di gruppi terroristici" ha detto l'ex diplomatico siriano, esperto di relazioni internazionali Bassam Abu Abdallah.