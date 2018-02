Nave cinese equipaggiata con un'arma misteriosa

I primi dati sul prototipo della nuova arma, sviluppata e testata in Cina, sono apparsi nel 2005, e nel mese di ottobre dello scorso anno, l'Esercito Popolare di Liberazione della Cina ha annunciato del lavoro su tecnologie che possono essere utilizzate per creare armi elettromagnetiche. Il cannone avvistato sulla nave da sbarco, è diverso da qualsiasi sistema di artiglieria esistente in Cina.

È composto da una torretta con cannone, dietro la quale sono posti tre container marittimi standard. Probabilmente, la torretta contiene un dispositivo di caricamento del cannone mentre il sistema energetico, i generatori e il sistema di controllo sono nascosti nei container. Inoltre, un nuovo elemento è apparso sul ponte della Haiyangshan, che potrebbe essere una stazione di controllo antincendio radar.

Di solito, per i test dei nuovi armamenti in Cina vengono usate navi Type 909/909°. Probabilmente l'uso della nave da sbarco Haiyangshan potrebbe essere dovuto al fatto che la sua centrale elettrica fornirebbe sufficiente energia al cannone sperimentale. In questo caso, la Cina sarebbe il primo paese ad installare un cannone elettromagnetico sulla nave e mandarla in mare per i test.