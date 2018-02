Scienziati: la Crimea si sta "muovendo" verso la Russia

La penisola della Crimea si muove verso la Russia continentale di tre centimetri all’anno. Lo ha comunicato martedì ad una conferenza stampa presso MIA Rossiya Segodnya a Simferopol il vice direttore del FGBUN "Crimea Astrophysical Observatory RAS", Dottore in Scienze Fisiche e Matematiche Alexander Volvach.

"Abbiamo l'opportunità di ottenere una risposta su cosa effettivamente si sta spostando, che ci permetterà di determinare cosa sta succedendo alle placche tettoniche e alle strutture naturali nelle regioni tettoniche. La Crimea si sta muovendo verso la Russia ad una velocità di più di 32 millimetri l'anno. Lo abbiamo stabilito e misurato" ha detto Alexander Volvach.

Come ha notato lo scienziato, un sistema speciale consente di prevedere gli spostamenti delle placche tettoniche che si verificheranno nel prossimo futuro.

In precedenza, ad ottobre 2016, il professore presso l'Istituto di astronomia applicata dell'Accademia Russa delle Scienze, Alexander Ipatov, aveva stabilito che la Crimea si sta muovendo verso la Russia continentale ad una velocità di 2,9 millimetri all'anno.

La Crimea è diventata una regione russa in seguito ai risultati di un referendum tenutosi sulla penisola nel 2014 dopo il colpo di stato in Ucraina. Più del 95% degli abitanti della repubblica ha votato per tale decisione.