Per gli scienziati lo strato d'ozono sulle grandi città continua a ridursi

Lo strato di ozono continua a ridursi nella parte centrale della Russia e negli altri Paesi con clima temperato nonostante la dimensione del buco nell'ozono al Polo Sud si stia gradualmente riducendo, affermano gli ambientalisti un articolo pubblicato sulla rivista Atmospheric Chemistry and Physics.

"La diminuzione dei livelli di ozono che abbiamo registrato è molto meno rilevante di quella che i nostri predecessori hanno osservato prima dell'adozione del Protocollo di Montreal. Non v'è alcun motivo di dubitare ruolo positivo di questo accordo, ma serve tenere traccia di come la concentrazione di ozono non solo cambia nei poli, ma anche sulle grandi megalopoli ai tropici e alle latitudini medie", ha dichiarato Thomas Peter del Politecnico Federale di Zurigo.