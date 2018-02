Sondaggio mostra cosa pensa la gente in Lituania sul dialogo con la Russia

In precedenza il primo ministro Saulius Skvernelis aveva dichiarato la necessità di riprendere il lavoro della commissione intergovernativa russo-lituana. Secondo il premier, il dialogo può includere temi come il commercio, l'energia, i trasporti e l'agricoltura, così come la questione dell'insegnamento della lingua lituana nella regione di Kaliningrad. Il presidente della repubblica baltica Dalia Grybauskaite ha definito la proposta del primo ministro inopportuna e irresponsabile.

"A seguito dei risultati del sondaggio, il 52% dei cittadini ha sostenuto l'idea di ripristinare i legami politici con la Russia, il 26% dei residenti non è d'accordo con la proposta, il 22% non ha espresso alcuna opinione a riguardo", riferisce l'agenzia BNS.

Come osservato nella nota esplicativa del sondaggio, il ripristino dei contatti politici è stato sostenuto in maggioranza dai cittadini in età pensionabile, così come dagli abitanti del ceto medio, contro si sono schierati i laureati e la parte di popolazione con alti redditi.