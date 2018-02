Business Insider spiega il vantaggio della Russia in caso di guerra con gli USA

Gli analisti spiegano il vantaggio dei sistemi russi anti-missile con la natura "stratificata" delle loro azioni. Il lanciamissili S-400 protegge lo spazio aereo dai bombardieri e caccia, così come dai missili balistici, mentre il complesso missilistico mobile "Pantsir-S1" garantisce la difesa dai missili da crociera e dagli obiettivi nemici a bassa quota, droni compresi.

Insieme questo tandem di armi forma un sistema che non ha analoghi in Occidente.

Gli Stati Uniti si affidano ai sistemi di difesa missilistica Patriot, Avenger e Stinger per la difesa dello spazio aereo. Secondo Jeffrey Edmonds, analista del Center for Naval Analyses, sponsorizzato dalle forze navali e dal corpo dei marines statunitensi, il sistema costituito con queste armi, a differenza di quello russo, non fornisce una protezione affidabile: è dovuto al fatto che l'esercito americano fa affidamento su un "modello di combattimento senza contatto", nel quale l'aviazione svolge un ruolo di primo piano. Secondo questa tattica, la guerra viene vinta senza un'invasione su vasta scala del territorio nemico. Come esempi, Edmonds riporta le operazioni in Afghanistan, Iraq, Libia e Jugoslavia.

"Per la Russia in una guerra con gli Stati Uniti l'obiettivo principale sarà la difesa dai massicci attacchi aerei e la sua difesa multilaterale si basa su questa minaccia", ha osservato l'esperto.

Avversari simili non sono mai stati affrontati dal Pentagono, pertanto il vantaggio dei sistemi di difesa aerea si trova dalla parte della Russia, riassume Edmonds.