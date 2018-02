In Russia testato con successo innovativo propulsore missilistico ipersonico (VIDEO)

La compagnia Energomash ha condotto con successo i test del propulsore missilistico a detonazione ad impulsi con una spinta di 2 tonnellate. Ci sono ragioni per credere che la Russia sia un leader in questo settore, affermano gli esperti.

La Russia non è l'unico Paese in cui viene testata questo tipo di soluzione tecnologica. Tuttavia un propulsore così potente non era ancora stato testato da nessuna parte.

La principale differenza tra il motore di detonazione e quello convenzionale è che la combustione del carburante avviene a velocità supersonica. Questo porta ad un enorme rilascio di calore, diverse migliaia di volte superiore rispetto alla combustione subsonica. Questa peculiarità consente di ridurre la massa e le dimensioni del motore.

La tecnologia apre prospettive per la creazione di velivoli ipersonici con una velocità di 8 volte superiore a quella del suono. Questa tecnologia può essere usata non solo in campo militare.

A proposito l'effetto della detonazione del carburante era stato scoperto dagli scienziati russi già nel 1940.