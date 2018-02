Volontaria prevede il crollo della Germania dopo aver lavorato con i profughi

Rebecca Sommer, fondatrice di una delle associazioni di assistenza ai profughi in Germania, ha messo in guardia dall'imminente esodo di tedeschi in Polonia per l'esasperazione a seguito del flusso incontrollato di immigrati e profughi. La direttrice di Arbeitsgruppe Flucht + Menschenrechte ha rilasciato un'intervista alla rivista polacca Do Rzeczy.