France Info: Putin può vantarsi di una delle più grandi squadre alle Olimpiadi

Anche se la bandiera russa non sventolerà nei palazzetti dello sport e nelle tribune, Vladimir Putin può "vantarsi" di inviare alle Olimpiadi la terza delegazione per numero dopo le nazionali olimpiche di Stati Uniti e Canada, ritiene la pubblicazione.

Dalla Russia partiranno per la Corea del Sud fondisti, biathloneti, bobbisti, slittinisti, pattinatori di velocità e artistici, skeletonisti, snowboarder e gli hockeisti della squadra maschile e femminile. Per fare un confronto la Francia manderà alle Olimpiadi 108 atleti.

Alle Olimpiadi di Sochi 232 atleti russi hanno preso parte alle gare e la nazionale olimpica padrone di casa ha ottenuto il primo posto nel medagliere. Ma successivamente 13 atleti hanno perso le medaglie per il doping. Tutti i 169 atleti russi che si recano in Corea del Sud per gareggiare sotto la bandiera neutrale olimpica hanno dovuto passare rigorosi controlli antidoping. Recentemente il Tas di Losanna ha ammesso alle Olimpiadi 15 atleti russi citati nei dossier di McLaren e Oswald. Questa decisione, come scrive il portale francese, è stata respinta dal CIO.

Tuttavia la bandiera e l'inno russi mancheranno alle Olimpiadi. Gli sportivi russi si esibiranno con l'espressione "Atleti olimpici provenienti dalla Russia" sotto la bandiera olimpica. Inoltre se un atleta russo vincerà la medaglia d'oro, suonerà l'inno olimpico, riporta France Info.