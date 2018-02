Il corpo del pilota Roman Filippov, morto in Siria, è stato portato in Russia: il pilota sarà sepolto a Voronezh l'8 febbraio, ha riferito oggi il ministero della Difesa della Federazione Russa.

"L'intelligence militare russa in collaborazione con i colleghi turchi ha riportato in Russia il corpo del pilota del caccia-bombardiere morto eroicamente il 3 febbraio in Siria Roman Filippov. I funerali del maggiore Roman Filippov col picchetto d'onore militare, secondo la volontà dei familiari, si celebreranno l'8 febbraio a Voronezh," — ha riferito il ministero della Difesa.