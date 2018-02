"Dopo gli eventi di piazza Maidan siamo diventati oppositori politici del nostro governo. Abbiamo ripristinato quasi 30 monumenti. Questo pare non essere importante: vogliono cinicamente demolire i monumenti ripristinati" ha detto Týc in un incontro a Mosca.

Secondo lui, oltre alla società Kursk, nessuno in Polonia ripristina i monumenti sovietici. Ora la società progetta di preparare un catalogo in cui saranno elencati tutti i monumenti in onore dei soldati sovietici rimasti fino ad oggi, per ora in tutto sono 230 su 600.

Nell'autunno del 2017 in Polonia sono stati introdotti cambiamenti nella legge che vieta la propaganda del comunismo o di altri regimi totalitario, che prevedono la demolizione dei monumenti sovietici, riporta RIA Novosti. La legge non si applica ai cimiteri e ai luoghi di sepoltura.

Il Ministero degli esteri russo promette che lo smantellamento dei monumenti sovietici non rimarrà senza risposta da parte di Mosca e sarà "simmetrico".

La società "Kursk" è impegnata nella conservazione e nel restauro di tombe e monumenti militari sovietici. L'organizzazione pubblica che conta circa 100 persone, non ci sono impiegati a tempo pieno, e si mantiene grazie alle donazioni.