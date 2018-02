“Un vero soldato” i lettori dei media affascinati dal coraggio del pilota russo abbattuto

La maggior parte dei media occidentali più importanti hanno pubblicato articoli riguardanti il pilota russo abbattuto dai guerriglieri in Siria, il quale per non essere catturato dai terroristi si è immolato con una granata.

La notizia viene attivamente discussa dai lettori. Così, sotto l'articolo sul Daily Mail gli utenti hanno lasciato più di duemila commenti, il più popolare dei quali, che ha raccolto migliaia di likes, si parla del coraggio del pilota deceduto.

"Riposa in pace, amico. Un uomo coraggioso e un vero soldato, scommetto che la sua memoria sarà onorata in Russia, non criticata dalla stampa e giudicata come si farebbe qui "scrive Sandman.

"Un uomo coraggioso, a differenza dei topi contro cui ha combattuto" scrive SunlundMakesMeBarf.

Molti ricordavano l'eroico passato militare della Russia.

"I russi hanno conservato il carattere dei loro nonni che hanno vissuto la seconda guerra mondiale: ragazzi forti. Riesci ad immaginare come la generazione moderna di femminucce che sta crescendo ora in Occidente possa combattere contro qualcuno?" si chiede l'utente talibasher.

"Il mondo civilizzato deve brindare in suo onore! Buon lavoro, hai reso il tuo paese e il mondo intero orgoglioso di te, proprio come i tuoi nonni durante la guerra" scrive Nik Rexna.

Un numero di utenti è perplesso, poiché i terroristi possedevano dei sistemi antiaerei a spalla MANPADS, in grado di abbattere un aereo del genere.

"Dove hanno preso questi missili? Questa è la cosa più spaventosa in questa storia, possono essere usati contro gli aerei civili, e noi che facciamo, accusiamo solo Assad" osserva Lukas.

"Mi chiedo se Obama abbia consegnato questi sistemi antiaerei portatili?" PeterM_Williams si chiede.