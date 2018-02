Il presidente della Russia Vladimir Putin e il presidente dell’Iran Hassan Rouhani durante telefonata hanno confermato il proprio impegno alla realizzazione del Piano d'azione congiunto globale per il programma nucleare iraniano comunica il servizio stampa del Cremlino.

"È stato confermato l'impegno alla coerente realizzazione del Piano d'azione congiunto globale per il programma nucleare iraniano in qualità di importante fattore per il sostegno della stabilità e sicurezza internazionale" si legge nel messaggio.

Inoltre durante la conversazione c'è stato uno scambio di opinioni per la cooperazione bilaterale in diversi settori, e i presidenti si sono accordati per mantenere i contatti a vari livelli.