Usa, Pentagono conferma spostamento truppe da Iraq ad Afghanistan

Lo ha detto il portavoce del Pentagono, precisando che non verrà meno la presenza militare americana in Iraq.

Gli Stati Uniti sposteranno le truppe in Afghanistan dall'Iraq, tuttavia, il cambiamento non rappresenterà un grande "esodo" dei soldati statunitensi dal paese: lo ha detto il portavoce del Dipartimento della Difesa, Eric Pahon.

"È corretto, ma non posso parlare di numeri/specifiche sul cambio", ha risposto Pahon quando gli è stato chiesto di confermare i resoconti dei media secondo cui le truppe statunitensi in Iraq saranno trasferite in Afghanistan.

Ieri, il portavoce del governo iracheno Saad Al Hadithi ha detto che gli Stati Uniti avevano iniziato una graduale riduzione delle truppe nel paese.

"C'è una tendenza — ha spiegato — alla diminuzione delle truppe statunitensi lì [in Iraq], sì, ma non un enorme esodo imminente. Continueremo la nostra presenza finché gli iracheni ci chiedono di farlo".