La Russia parteciperà al Singapore Airshow 2018

Presso lo stand dell'azienda russa i visitatori potranno ammirare gli ultimi modelli del Mi-171A2, allestito per la ricerca e il salvataggio, l'elicottero leggero Ansat, e l'elicottero multiuso militare Ka-52 "Alligator".

"Prendiamo atto della crescita della domanda nella regione Asia-Pacifico. Negli ultimi 5 anni abbiamo venduto più di 250 macchine qui e oggi la flotta totale di elicotteri di fabbricazione russa nella regione Asia-Pacifico conta più di 1.200 unità", ha detto il direttore generale di Vertolyoty Rossii Andrey Boginsky.

Egli ha spiegato che nel mese di dicembre è stato firmato un accordo con la società di Singapore Progression Pte. Ltd. una partnership che consentirà all'azienda russa di intensificare ulteriormente gli sforzi per promuovere la tecnologia e gli investimenti nella regione Asia-Pacifico.

È previsto che l'attenzione dei potenziali clienti sarà attirata dall'Ansat, l'elicottero che alla fine del 2017 è stato testato con successo in Pakistan in condizioni climatiche estreme e capace di funzionare a temperature superiori ai 50 gradi.

© Foto: Rostec Elicottero Mi-171А2 equipaggiato per i lavori di ricerca e soccorso

L'Ansat è un elicottero polivalente bimotore leggero, disponibile nelle versioni soccorso, cargo e passeggeri. L'elicottero è dotato di motori VK-2500PS-03 con sistema di controllo digitale.

L'elicottero Ka-52 "Alligator" è prodotto in serie per il ministero della Difesa russo dal 2007. È stato progettato per distruggere carri armati e altri veicoli corazzati, elicotteri ed altri aeromobili del nemico in tutte le condizioni atmosferiche e in qualsiasi momento della giornata.

La Vertolyoty Rossii fa parte della società statale Rostec ed è uno dei leader mondiali nel settore degli elicotteri,nonché l'unico costruttore di elicotteri in Russia. La holding è stata fondata nel 2007. Gli acquirenti dei suoi prodotti in patria sono il ministero della Difesa, il ministero dell'Interno, l'EMERCOM. Nel 2016 il fatturato della Vertolyoty Rossii ammontava a 214,3 miliardi di rubli e le vendite a 189 elicotteri.

La Rostec è una società statale russa costituita nel 2007. È composta da oltre 700 organizzazioni, di cui 11 holding nel complesso industriale della difesa e 3 in industrie civili. Il portafoglio comprende AvtoVaz, Kamaz, Kalashnikov, Vertolyoty Rossii, VSMPO-Avisma, Uralvagonzavod ecc. Nel 2016 il suo fatturato ha superato il trilione di rubli. Secondo la strategia aziendale, l'obiettivo principale di Rostec è garantire il vantaggio tecnologico della Russia sul mercato globale, e uno dei suoi compiti chiave è l'introduzione di una nuova struttura tecnologica e la digitalizzazione dell'economia russa.