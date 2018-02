Nave da guerra cinese ha ricevuto un'arma misteriosa

I primi dati sul prototipo della nuova arma, sviluppata e testata in Cina, sono apparsi già nel 2005.Lo scorso ottobre l'esercito cinese aveva annunciato che stava lavorando a nuove tecnologie che possono essere utilizzate per creare armi elettromagnetiche.

Di solito in Cina per testare le nuove armi navali si usano navi del Tipo 909 / 909A. Mentre la necessità adesso di utilizzare una nave d'assalto anfibio, molto più grande rispetto a quelle già citate, suggerisce che la nuova arma ha bisogno di maggiore energia per funzionare. Quindi è verosimile che si tratti di un'arma elettromagnetica. Se fosse vero, la Cina sarà il primo paese al mondo ad armare una nave con un cannone elettromagnetico e testarla durante le esercitazioni militari.