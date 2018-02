Olanda ha ufficialmente ritirato il proprio ambasciatore dalla Turchia

Il ministero degli Esteri olandese ha scritto su Twitter che non è stato nominato un nuovo ambasciatore in Turchia e non permetterà ad Ankara di nominarne uno ad Amsterdam.

Tale dichiarazione sottolinea che i negoziati tra i due paesi, volti a superare la crisi diplomatica, non hanno portato risultati positivi e sono quindi stati sospesi.

Finora, le autorità turche non hanno commentato la decisione dei Paesi Bassi.

A marzo dello scorso anno il governo olandese ha ritirato il permesso di atterraggio all'aereo del ministro turco degli esteri Mevlut Cavusoglu, che intendeva visitare Rotterdam per partecipare alla riunione della comunità turca nel periodo precedente il referendum in Turchia.

Successivamente, le autorità olandesi hanno deciso di espellere dal paese il ministro turco per la famiglia e le politiche sociali Fatma Bethul Sayyan Kaya.