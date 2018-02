A Mosca si offrono servizi per liberare le auto sommerse dalla neve

Su alcuni siti tematici in cui si offrono i servizi di lavoratori privati, i moscoviti possono ordinare una squadra di lavoratori per liberare in poco tempo dalla neve la propria macchina.

Per le forti nevicate che hanno colpito Mosca nel fine settimana, in alcuni siti a tema sono apparsi annunci con l'offerta di liberare le auto sommerse dalla neve.

Il costo medio del servizio non supera i 2mila rubli (poco meno di 30 euro), i criteri che determinano il prezzo sono la velocità di arrivo della squadra (da 2 a 5 persone) e come avviene operativamente il lavoro. Il costo del lavoro di una persona per liberare l'auto dalla neve oscilla tra i 1.000 e 1.500 rubli (15-20 euro circa). Non ci sono offerte per liberare i camion.

Alcuni annunci sottolineano che la squadra è costituita solo da lavoratori russi e sobri".

Il costo per togliere la neve con mezzi speciali raggiunge i 2 mila rubli all'ora, portar via la neve costa 200 rubli al metro cubo (circa 3 euro). Inoltre i moscoviti bloccati nei cumuli di neve dovrebbero pagare 1.000 rubli per il traino della loro auto bloccata dalla neve.

Va notato che servizi simili sono offerti a San Pietroburgo. Mediamente il prezzo si aggira sui 1.500 rubli e a giudicare dal numero di gruppi nei social network e dalle offerte sui siti tematici, questo servizio è più popolare nella capitale del nord rispetto a Mosca.

Ricordiamo che la quantità di neve caduta a Mosca durante il fine settimana ha segnato il record degli ultimi cento anni.