Le minacce delle autorità ucraine non possono spezzare le relazioni amichevoli e di partenariato in corso tra la Crimea e i parlamentari tedeschi che si trovano in visita nella penisola. Lo ha affermato il vicepresidente della commissione parlamentare crimeana sulle relazioni interetniche Yuri Hempel.

"Le autorità ucraine possono continuare a sputare saliva contro i deputati dalla Germania in Crimea. Questo non aiuterà l'Ucraina a rompere le relazioni che abbiamo, in particolare, con i deputati del partito Alternativa per la Germania", ha detto Hempel.

Egli ha aggiunto che i deputati tedeschi sono venuti in Crimea di loro spontanea volontà.

"Sono cittadini dell'Europa libera e nessuno ha il diritto di dettare dove andare e cosa fare", ha spiegato.

In precedenza, l'ambasciatore dell'Ucraina in Germania, Andrei Melnik, ha dichiarato che il viaggio dei deputati del partito "Alternativa per la Germania" in Crimea potrebbe avere "terribili conseguenze legali" per loro.