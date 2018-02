Duma di Stato: a lavoro le forze speciali nella zona dove è stato abbattuto il Su-25

Lo ha detto a Ria Novosti il deputato di "Russia Unita" Victor Vodolatsky.

"E se vengono trovati gli elementi di questo MANPADS, numeri e origine nei prossimi giorni sapremo come è arrivato, in che fabbrica è stato prodotto, da chi è stato dato" ha detto Vodolatsky, citando le proprie fonti.

Ha aggiunto che un'operazione dell'esercito siriano offre la copertura. Il Su-25 è stato abbattuto sabato nella provincia siriana di Idlib. Il pilota è morto in battaglia con i terroristi. Successivamente il ministero della Difesa russo ha riferito che, c'è stato un attacco di alta precisione nella zona dove è stato lanciato un missile, controllata da Jabhat al-Nusra, 30 militanti sono stati eliminati. La responsabilità dell'abbattimento è stata reclamata dai terroristi di questa stessa organizzazione.

Il Centro russo di riconciliazione delle parti in conflitto in Siria insieme con i rappresentanti della Turchia, responsabili della zona di de-escalation di Idlib, adottano le misure necessarie per il ritorno del corpo del pilota russo.