Rohani ha accusato gli USA di ipocrisia "senza scrupoli"

"Gli americani che credono che l'uso di armi di distruzione di massa sia un crimine contro l'umanità e insistono sulla distruzione di tutte le armi nucleari nel mondo, oggi, paradossalmente, sono coinvolti in una corsa agli armamenti, che mira a migliorare il loro arsenale nucleare da usare contro gli avversari" ha detto Rohani.

"Se il paese in tali circostanze dichiara, che ora è il momento per il mondo di amicizia e di convivenza pacifica, perché ha bisogno di armi di difesa?" ha aggiunto, sottolineando l'ipocrisia "senza scrupoli" con cui Washington minaccia l'arma nucleare a Mosca.

Sabato il ministro degli esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, commentando il documento, ha detto che la dottrina nucleare USA avvicina l'umanità alla distruzione. Il Pentagono ha svelato la dottrina nucleare USA venerdì. Tra le principali minacce alla sicurezza nel documento ci sono Russia, Corea del Nord e Iran. Washington ha annunciato che gli sforzi degli USA saranno mirati a sviluppare testate nucleari di bassa potenza.

Secondo la dottrina, gli Stati Uniti continueranno a spendere fondi per l'ammodernamento delle forze nucleari e lo sviluppo di elementi della "triade nucleare" (missili intercontinentali, sottomarini e bombardieri). Il Pentagono ha detto che gli USA in generale, agiscono per la riduzione delle armi nucleari, ma criticano la proposta delle Nazioni Unite per il divieto totale che non risponde alle esigenze dell'ordine del giorno.